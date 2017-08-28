Фестиваль "Селектор": как из завода сделать место для тусовок
Фестиваль "Селектор" в Архангельске стал самым концептуальным мероприятием августа. Атмосферности событию добавило место проведения - типография "Правда Севера".
Здесь нравилось самым разным категориям посетителей. Дети при помощи родителей клеили крылья ангелов из газетной бумаги, хипстеры ходили по гаражной распродаже, историки и художники обсуждали наружную рекламу и феномен культуролизации заводов.
На фасаде 18х5 м свой рисунок получил право нарисовать студент университета дизайна и промтехнологий Санкт-Петербурга Т. Костанян. Свой эскиз он стилизовал под соцреализм.
Пустые цеха в виде арт-пространства местным жителям понравились, и то, что не заинтересовало бы их в повседневной жизни, здесь вызвало неподдельный интерес. Визуальное оформление "Правды Севера" было самобытным, поэтому "Селектор" запомнился не стрит-артом, а неповторимым стилем и неповторимой атмосферой.
Модники могли купить раритетные и винтажные вещицы на гаражной распродаже. Также здесь были представлены виниловые пластинки, старые открытки, льняная коллекция платьев дизайнера А. Злотко, оригинальные предметы интерьера. Настроение собравшимся создавал диджей.
Московские эксперты - архитекторы Надя и Алексей Чадовичи и культуролог Э. Рухина рассказывали о переходе от индустриализации к культуролизации, в рамках чего заброшенные заводы вдруг стали культурными площадками. Рухина посвятила свое выступление азам монументального искусства и отметила, что Архангельск - типичный город контрастов.
На третьем этаже северодвинский художник К. Байдаков провел секретный мастер-класс по составлению коллажа. Также по этому этажу начальник переплетного цеха проводила экскурсии. Здесь же демонстрировались спектакли, а актер И. Логинов рассказывал, чем смотрят куклы и как устроены их мысли.
Рекомендуем по теме:
Представители НАО вернулись с наградами с Международной выставки "Сокровища Севера. Мастера и художники России"
Форекс для новичков
Поморские козули: праздник пройдет в Кузреке
Скандал вокруг коррекционной школы-интерната в с. Пажга набирает обороты
Инфраструктурный проект по утилизации отходов в Арктической зоне идет в плановом порядке
В Апатиты с рабочим визитом приехала замгубернатора области И. Погребняк
27 млн руб. выделено на поставку спецтехники для уборки ТБО на территории Нарьян-Мара
Построен спорткомплекс в Микуни: открытие 10 августа