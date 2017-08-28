Фестиваль "Селектор": как из завода сделать место для тусовок

Архангельская область >> Культура >> 28.08.2017

Фестиваль "Селектор" в Архангельске стал самым концептуальным мероприятием августа. Атмосферности событию добавило место проведения - типография "Правда Севера".

Здесь нравилось самым разным категориям посетителей. Дети при помощи родителей клеили крылья ангелов из газетной бумаги, хипстеры ходили по гаражной распродаже, историки и художники обсуждали наружную рекламу и феномен культуролизации заводов.

На фасаде 18х5 м свой рисунок получил право нарисовать студент университета дизайна и промтехнологий Санкт-Петербурга Т. Костанян. Свой эскиз он стилизовал под соцреализм.

Пустые цеха в виде арт-пространства местным жителям понравились, и то, что не заинтересовало бы их в повседневной жизни, здесь вызвало неподдельный интерес. Визуальное оформление "Правды Севера" было самобытным, поэтому "Селектор" запомнился не стрит-артом, а неповторимым стилем и неповторимой атмосферой.

Модники могли купить раритетные и винтажные вещицы на гаражной распродаже. Также здесь были представлены виниловые пластинки, старые открытки, льняная коллекция платьев дизайнера А. Злотко, оригинальные предметы интерьера. Настроение собравшимся создавал диджей.

Московские эксперты - архитекторы Надя и Алексей Чадовичи и культуролог Э. Рухина рассказывали о переходе от индустриализации к культуролизации, в рамках чего заброшенные заводы вдруг стали культурными площадками. Рухина посвятила свое выступление азам монументального искусства и отметила, что Архангельск - типичный город контрастов.

На третьем этаже северодвинский художник К. Байдаков провел секретный мастер-класс по составлению коллажа. Также по этому этажу начальник переплетного цеха проводила экскурсии. Здесь же демонстрировались спектакли, а актер И. Логинов рассказывал, чем смотрят куклы и как устроены их мысли.





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