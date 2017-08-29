Фестиваль "Арктика. Дети. Космос" презентует две выставки в Нарьян-Маре

Фестиваль "Арктика. Дети. Космос" пройдет в Нарьян-Маре 1-4 сентября. В первый день учебного года в столицу округа приедут летчики-космонавты, 2 сентября в краеведческом музее откроют экспозиции "Радуга на снегу" и "Архангельский берег Арктики. Полярная экспедиция "Картеш". Это выставки художественных работ на тему красот Сибири, Русского Севера и Дальнего Востока.



На одной из выставок зрители увидят несколько десятков фоторабот, которые вместе с учеными преодолели 8 тыс. миль по маршруту Мурманск - Новая Земля, побывали на Ямале, Белом, Баренцевом и Карском морях на борту судна "Картеш". Фотографы проекта делали съемку на цифровые камеры и крупноформатные пленочные фотоаппараты, делали печать со слайдов, что позволило увидеть Арктику такой же, какой ее видели участники экспедиции. Также фотоработы расскажут о научных исследованиях, которые были проведены в прошлом году исследователями Арктики.



Полярная экспедиция "Картеш" – это культурно-просветительский и научно-исследовательский проект, который проводится на собственном судне. Проект запустили в 2014 г, и теперь каждый год организуют экспедиции в западной части российской Арктики.



Также на вставке от краеведческого музея можно будет увидеть уникальные материалы, хранящиеся в этнографическом музее Санкт-Петербурга. На ней можно будет узнать о художественных традициях народов Сибири, Дальнего Востока. В художественных образах зрители увидят жизнь якутов, эскимосов, чукчей, эвенов, долган, нганасан, коряков, эвенков, хантов, нанайцев, ульчей. Представители этих народов столетиями создавали своеобразную культуру, используя мех оленя и нерпы, кожу рыбы и морских животных. Северная культура необычна и уникальна, и с ней мало кто знаком.