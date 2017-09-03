Архангельск и Сыктывкар обменяются театрами

Архангельская область >> Культура >> 03.09.2017

На сцене академического театра им. В. Савина в Сыктывкаре предстоит выступить всей труппе архангельского драмтеатра. Масштабный тур в столицу Коми оказался возможным только благодаря привлечению средств из бюджета федерации.

Федеральный центр, который занимается поддержкой гастрольной деятельности, занимается проектом "Большие гастроли" и каждый год проводит среди театров конкурс, который дает право победителю получить помощь в проведении гастролей. Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ.

Архангельский театр драмы такую финподдержку получает уже не первый раз. В прошлом году труппа получила 500?тыс. руб. для участия в XIII международном фестивале "Театр. Чехов. Ялта", где театр представил спектакль "Царь Эдип. Прозрение". Это вложение оправдалось, поскольку драматический театр стал лауреатом фестиваля.

В этом году объем поддержки стал больше - 1 млн 300 тыс. руб., а репертуар гастролей расширился. В Архангельск и Сыктывкар на гастроли отправятся 4 спектакля. Драмтеатр представит в столице Коми "Искусство, Царь Эдип. Прозрение", "Принцессу Турандот" и "Волшебную флейту". В Архангельске тем временем смогут увидеть спектакли "Дорогая Памела, или Как пришить старушку", "Ханума", "Утиная охота", "Сказка про чудесное огниво".

Этой осенью театр из Сыктывкара откроет 88-й сезон.

Региональным театрам важно попадать в подобные программы и участвовать в обменных гастролях. Сыктывкарцы постоянно принимают участие в госпрограммах, так как это реальный шанс получить финансирование на гастроли. Все инструменты для полноценного творчества у театра есть, но также важно умело и грамотно ими распоряжаться. Директор драмтеатра Архангельска С. Самодов отмечает, что представляя Архангельск в других республиках, появляется возможность архангельским зрителям познакомиться с театрами других городов.





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