Фестиваль уличных театров в Нарьян-Маре собрал 3 тыс. зрителей

"Арктическая скрепка" проводился в столице Ненецкого округа впервые. Фестиваль три дня радовал местных жителей яркими красками и необычным шоу.



Нарьян-Мар на несколько дней стал театром под открытым небом, в котором свое мастерство продемонстрировали 6 театров и 3 соло исполнителя.



Устроить шоу артистам не помешала непредсказуемая северная погода – дожди и ветер. Пришлось только немного скорректировать планы по площадке выступлений - их перенесли с улиц города в ДК "Арктика" уже на второй день.



Открыл фестиваль "Маракату" - оркестр карнавальной музыки. Первый день был полностью посвящен презентациям каждого театра и интерактивному общению со зрителями. Перед собравшимися выступили коллективы из Ярославля, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также местные ребята.



За дни праздника зрители познакомились с разнообразными жанрами уличных представлений: клоунадой, музыкальными импровизациями, хореографией, мимами, ходулистами, театром абсурда, авангардом, масками и бродячими комедиантами. В рамках фестиваля проводились мастер-классы, игры для детей и взрослых.



Необычный для НАО фестиваль прошел успешно, поэтому работу с уличными театрами организаторы будут продолжать. По итогам "Арктической скрепки" театр-студия "РаддаА" из Нарьян-Мара вошел в Ассоциацию фестивалей уличных театров страны.



Также этот фестиваль местные жители назвали главным культурным событием осени.



Напомним, что он был приурочен к празднованию Дня образования НАО и Дня нефтяной и газовой промышленности. Организаторы – ДК "Арктика" и Ассоциация фестивалей уличных театров России. Профинансировала событие компания "ЛУКОЙЛ", согласно ранее заключенному соглашению о сотрудничестве с Администрацией округа.

