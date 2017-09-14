В Вологде после реставрации открылся Софийский собор

Софийский собор считается главным православный храмом Вологды и первым сооружением из камня в городе. На днях он открылся после реставрации, и на его торжественном открытии присутствовала Ю. Евсеева, гендиректор Вологодского государственного музея-заповедника. Именно в его ведении находится собор.



Реставрировании подлежали купола и кресты, на что было потрачено 11,3 млн руб., выделенных из федерального бюджета. Обновленные кресты имеют вес 400 кг и высоту 6,5 м. Страшно подумать, что могло б произойти, если один такой крест упал. Это привело к повреждению всего купола и стен храма. Но 2 года назад отклонение креста от вертикального положения было вовремя замечено, поэтому предотвратить разрушения удалось вовремя.



Процесс реставрации занял 2 года. Это время ушло на подготовку проектно-сметной документации и строительные работы. На объекте физические работы начались только в марте, а к сентябрю обновление завершили. В ходе реставрационных работ выяснилось, что еще один соборный крест находится в неудовлетворительном состоянии, а 3 оставшиеся требуют укрепления. Пришлось снять и заменить 2 из 5 крестов собора, а 3 укрепить.



Самой сложной оказалась высотная работа. Трудно было найти подходящий кран с высокой выносной стрелой, так как без него снять, и водрузить крест на место было невозможно. Собор имеет высоту 56 м, поэтому предстоящая работа была ювелирной. Кран выделило отделение "Газпрома" на бесплатной основе.



Замгубернатора Вологодской области О. Васильев отметил, что работы реставраторы провели в короткие сроки. Департамент культуры региона и Минкульт РФ в очень сжатые сроки предоставили необходимую документацию, а подрядчик выполнил работу без нареканий.

