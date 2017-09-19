"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Архангельский драмтеатр им. М. Ломоносова в новом сезоне представит любопытный проект. К концу осени зрители увидят спектакль "Загадочное ночное убийство собаки" по роману англичанина М. Хэддона.



Режиссер постановки А. Ермилышев отмечает, что за основу решил взять сценическую адаптацию литературного произведения. Оно было написано для лондонского Королевского национального театра. Главный герой повествования - подросток Кристофер, страдающий синдромом Аспергера (аутизм).



Сегодня произведение актуально и социально. Общество перестало делать вид, что людей, болеющих аутизмом, не существует. Аутизм ("ушедший в себя") в спектакле выступает не как болезнь, а как способ взглянуть внутрь себя, потому что люди разные, со своими собственными воззрениями, недостатками, но за суетой часто можно чего-то в себе не разглядеть, а остановиться и посмотреть на себя со стороны всегда полезно.



Герой пьесы испытывает проблемы с общением, социальной адаптацией, опасается громких звуков, больших городов, и совершенно не может различать эмоции людей. Работая над собой, преодолевая свои страхи, он пытается самостоятельно расследовать убийство соседской собаки и невольно распутывает тайны своей семьи, воссоединяя в итоге своих родителей.



В настоящий момент идет вычитка пьесы, а премьерный показ состоится 24 ноября.



Роман М. Хэддона "Загадочное ночное убийство собаки" написан в 2003 г., и тогда же вышила его русскоязычная версия. В 2004 г книга удостоена Уитбредовской премии, а в 2005 г - премии Boeke. В Голливуде хотели снять фильм по пьесе, но эта идея так и осталась нереализованной. Архангельским зрителям повезло, так как пьеса интересная, и мало где в России ее можно увидеть в театральном представлении.