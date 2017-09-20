Выставка "На дрейфующих льдах" открылась в Мурманске

Вчера в Мурманском краеведческом музее открылась научно-практическая конференция "Природное и культурное наследие Арктических регионов", приуроченная Году экологии и особо охраняемым территориям России.



На мероприятие приехали 30 участников из Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска. Доклады посвящены сохранению природного и культурного наследия Арктики, истории научного освоения Арктики, экологии и природопользованию региона.

На конференцию приехали научные сотрудники Российского музея Арктики и Антарктики из Санкт-Петербурга, Военно-исторического центра СЗФО Санкт-Петербурга, московского Геологического института РАН, Центрального военно-морского музея МО РФ Санкт-Петербурга и других организаций.



Параллельно с конференцией начала работать выставка "На дрейфующих льдах", посвященная 80-летию открытия дрейфующей станции СП-1 под руководством И. Папанина. На ней представлены экспонаты фондов Российского музея Арктики и Антарктики, фондов местного краеведческого музея. На территории области такая выставка открылась впервые.



Здесь зрители могут познакомиться с картами дрейфов, фотоснимками, научными приборами, оборудованием и экипировкой, личными вещами полярников, а также предметами нумизматики и филателии. Посетители смогут узнать, что из себя представляют дрейфующие станции, как на них живут люди и чем занимаются. Также они увидят, что видят эти люди каждый день вокруг себя. Выставку могут посетить все желающие.



С. Ершов, председатель комитета по культуре области, отметил, что выставка - факт, достойный занесения в летопись истории региона. Он уверен, что и выставка, и конференция, вызовут интерес у мурманчан, так как арктическая тема им близка и понятна.

