Норвежский фестиваль UrBand Camp приехал в Сыктывкар

В Сыктывкаре стартовал фестиваль музыки и танца UrBand Camp 2017, ставший одним из десяти лучших культурных событий сентября в Российской Федерации.



История праздника берет начало в Норвегии, где он впервые состоялся в 2005 г. В России фестиваль проходит 6-ой раз, и до этого 5 лет базировался в Архангельске.



Лидер UrBand Camp Р. Паулсен рассказал, что идея фестиваля – объединение талантов из разных стран. Здесь встречаются норвежские и российские музыканты и танцоры.



Ежегодно организаторы выбирают одного участника предыдущего фестиваля, вокруг которого строят следующий: задействуют в туре, концертах, раскрывают с разных сторон. В 2017 г "звездой" стал архангельский бас-гитарист. Если следующий фестиваль пройдет в столице Коми, есть шанс стать "звездой" у местного исполнителя.



Выбор пал в этом году именно на Сыктывкар, так как в 2012 г, приехав в Архангельск, организаторы почувствовали невероятный энтузиазм населения, и то же самое повторилось в столице Коми этой весной.



В этом году участников 37 человек. Они будут не только показывать, что умеют, но и учиться у других. Р. Паулсен считает, что Западная и Восточная Европа тем и отличаются, что по разному подходят к процессу становления творческой единицы. Если на Западе что лучше, а что хуже решает продюсер, то на Востоке творческое начало идет от исполнителя.



В рамках фестиваля уже состоялся концерт The Tribute Jazz&Blues Collective. Теперь в городе 4 дня будут проходить выступления на разных концертных площадках, а закрытие фестивальной программы состоится 24 сентября в зале филармонии. Каждое выступление будет отличаться от предыдущего – будет меняться стиль музыки, участники, настроение, огромное внимание уделят импровизации.