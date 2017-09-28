Вчера в Череповце открыли резиденцию жены домового – Домовушки

Находится резиденция на ул. Матуринской, недалеко от Усадьбы Гальских, где работает постоянно действующая выставка деревянного домостроения.



Это стало еще одним шагом на пути к расширению туристической привлекательности города. Развитие туриндустрии – одно из приоритетных направлений муниципального образования.



Идея организации резиденции Домовушки - жены сказочного домового, предлагалась давно. Это будет место, куда туристы могут приходить, чтобы поучаствовать в познавательных мастер-классах, интерактивах по взвешиванию фунта и пуда, измерению аршина. Также здесь можно увидеть необычное дефиле в лаптях и стать частью оркестра народных инструментов. Все предлагаемые мероприятия будут бесплатными, о чем заявила куратор проекта Е. Чиненова.



Тем не менее, Череповецкая епархия к появлению сказочных резиденций относится крайне отрицательно, потому что любые сказочные персонажи - это представители нечистой силы, с которой церковь призвана бороться. Домовой также попал в немилость церкви. Об этом заявил свое официальное мнение руководитель информотдела Череповецкой епархии протоиерей А. Алин. Впрочем, его мнение мало интересует детей, которые любят сказки, выросли на этих сказках, а все необычное их манит как магнитом. Все они, а также многие взрослые, обожают волшебников и магом, одна только история с Гарри Поттером чего стоит.



Представители церкви понимают, что открытие резиденции Домовушки - дань моде, но это не соответствует православию и разумному отношением к бытию. Заигрывание с нечистью опасно, и если бы человек увидел нечистую силу наяву, он бы тронулся умом. Бог, заботясь о людях, этого не позволяет, а открытие таких резиденций - разрушение воздвигнутой Богом стены. Организаторы проекта не отдают себе отчет о последствиях, к которым может привести такая игра. Занятия в этом доме будут интересны и полезны, но вывеска резиденции крайне неуместна.