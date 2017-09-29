В Сыктывкаре открылся VI съезд финно-угорских народов РФ

Республика Коми >> Культура >> 29.09.2017

В мероприятии принимают участие 350 человек из 42 областей и республик. Это представители СМИ, общественных организаций и органов власти, бизнесмены.

Открыл съезд И. Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, зачитавший приветствие председателя правительства РФ Д. Медведева.

Темой форума стали финно-угорские народы страны, их гражданская идентичность, этнокультурное многообразие. Участники обсудили вопросы развития финно-угорской культуры, языков, этнотуризма, сбережения здоровья и экологии. Отдельные секции форума посвятили молодежной тематике, СМИ и информационным технологиям. В рамках форума пройдет круглый стол по вопросам бизнеса и социального партнерства.
И. Баринов напомнил, что ФАДН РФ разработан комплекс мер по этнокультурному развитию для финно-угорских народов. В его рамках оказывается поддержка мероприятиям, направленным на развитие социально-экономическое и этнокультурное в работе ООН, Арктического совета, Совета Европы и ОБСЕ. Общественным объединениям оказвается помощь в реализации молодежных проектов.

Также во время съезда в Сыктывкаре пройдет выставка народных художественных промыслов, ремесел финно-угорских народов, состоится международный фестиваль визуальных искусств "Туйвеж", конкурс "Мисс студенчества Финно-Угрии" и этнофутуристическая выставка "АС & АРТЭ". Детей заинтересует ледовое шоу по мотивам легенд и мифов народов Коми" Волшебная сказка Пармы" и концерт солистов и групп из финно-угорских регионов.

Организатор мероприятия – АФУН, правительство Коми и Федеральное агентство по делам национальностей.
Напомним, что финно-угорские народы - это 1,7% населения России (22 народа, среди которых мордва, марийцы, удмурты, коми и др.).





Рекомендуем по теме:

Активисты ОНФ в Коми стали участниками III Культурного форума регионов "Образование и культура"

В Архангельске проходит форум по вопросам межнационального развития

В НАО зарегистрировано 173 объединения национально-культурной направленности

В Карелии финский язык может стать предметом ЕГЭ по выбору

Страусами и рыбалкой собираются привлекать туристов в Коми

В северных районах России решили позаботиться о пожилых туристах


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

В Мурманске торжественно открыли новый участок железной дороги

Российско-норвежская конференция по рыболовству пройдет в Архангельске

Оценка условий труда одного сотрудника кондитерской фабрики Вологды обошлась в 1500 тыс. руб.

В Вологде после реставрации открылся Софийский собор

В Мурманске прошла выставка техники и вооружения

Под Сыктывкаром конекрады увели ценный Приз
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета