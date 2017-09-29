В Сыктывкаре открылся VI съезд финно-угорских народов РФ

В мероприятии принимают участие 350 человек из 42 областей и республик. Это представители СМИ, общественных организаций и органов власти, бизнесмены.



Открыл съезд И. Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей, зачитавший приветствие председателя правительства РФ Д. Медведева.



Темой форума стали финно-угорские народы страны, их гражданская идентичность, этнокультурное многообразие. Участники обсудили вопросы развития финно-угорской культуры, языков, этнотуризма, сбережения здоровья и экологии. Отдельные секции форума посвятили молодежной тематике, СМИ и информационным технологиям. В рамках форума пройдет круглый стол по вопросам бизнеса и социального партнерства.

И. Баринов напомнил, что ФАДН РФ разработан комплекс мер по этнокультурному развитию для финно-угорских народов. В его рамках оказывается поддержка мероприятиям, направленным на развитие социально-экономическое и этнокультурное в работе ООН, Арктического совета, Совета Европы и ОБСЕ. Общественным объединениям оказвается помощь в реализации молодежных проектов.



Также во время съезда в Сыктывкаре пройдет выставка народных художественных промыслов, ремесел финно-угорских народов, состоится международный фестиваль визуальных искусств "Туйвеж", конкурс "Мисс студенчества Финно-Угрии" и этнофутуристическая выставка "АС & АРТЭ". Детей заинтересует ледовое шоу по мотивам легенд и мифов народов Коми" Волшебная сказка Пармы" и концерт солистов и групп из финно-угорских регионов.



Организатор мероприятия – АФУН, правительство Коми и Федеральное агентство по делам национальностей.

Напомним, что финно-угорские народы - это 1,7% населения России (22 народа, среди которых мордва, марийцы, удмурты, коми и др.).

