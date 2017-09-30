Архангельской молодежке запретили ставить "Поминание"

Худрук Архангельского молодежного театра В. Панов получил "письмо счастья" - документ, который запрещает театру ставиться спектакль "Поминание". Этот запрет выписал региональный Минкульт.



Запретить постановку решили по причине того, что усмотрели в ней коррупционную составляющую, причем в весьма крупных размерах. В. Панов в ней выступал автором инсценировки, художественного оформления и постановки.



Панов заявил, что ему нравятся пьесы и писать инсценировки он будет всегда. Так он поставил "Яму", "Собачье сердце". Много его сценариев печатали. Худрук может и имеет право сочетать три параметра подготовки, поэтому, в чем здесь разглядели коррупционную схему, он не понимает. Кроме того, в федеральном законе указано, что у спектаклей может быть один постановщик, и конкурсов для этого объявлять не надо. Худрук имеет право получить деньги за всю постановку, а цены на это указаны в 6 раз меньше, чем по России. Самое смешное, что сам Панов нашел спонсора, а правительство на постановки не выделило ни копейки. Теперь за его же деньги ему запрещают работать.



В Минкульте театр Панова давно находится на особом счету. В начале лета театр не раз обыскивала полиция, была изъята вся отчетность и даже жесткий диск главбуха. Театр проверяли на причастность к финансовым аферам, и теперь запретили ставить спектакль. В начале лета также была обнародована декларация, согласно которой режиссер Панов оказался самым богатым деятелем культуры, с доходом более 4 млн руб., а накануне этого Панов объявил, что по причине недостаточного финансирования в городе больше не будут проводить фестиваль "Европейская весна".



Напомним, что запрещенный спектакль был посвящен 100-летию Октябрьской революции. Его собирались поставить по стихам Ахматовой, Блока, Волошина, Бунина и Высоцкого на музыку Д. Шостаковича.