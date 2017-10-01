"Первозданная Россия" вызвала ажиотаж у мурманчан

Мурманская область >> Культура >> 01.10.2017

Выставка "Первозданная Россия" работает в ТРЦ "Мурманск Молл" уже месяц, при поддержке Мурманского морского порта и Сибирской угольной энергетической компании. Благодаря ее экспозиции зрители могут увидеть дикие неизведанные уголки природы, которых никогда не увидят в живую. На выставке представлено 120 фоторабот, на которых изображены интересные места от Калининграда до Владивостока.

Изначально задумывалось, что экспозиция будет работать всего месяц. Этого времени обычно бывает достаточно для того, чтобы все желающие могли ее посетить. Но в этом случае наблюдался поразительный эффект – людей с каждым днем становилось все больше. За сентябрь на выставке побывало около 30 тыс. мурманчан и гостей города или каждый десятый житель города.

Сюда приходили целыми классами и семьями. Порт организовал экскурсии для школьников и студентов, инвалидов, ветеранов Мурманского морского торгового порта и мн. др. Для детей устраивали мастер-классы. В традиционной книге пожеланий оставили столько записей, что пришлось положить вторую книгу, потому что первая быстро закончилась. Организаторы отмечают, что благодарности были написаны помимо русского на финском, немецком, корейском и английском языках. Иногда возле книги выстаивалась очередь из желающих поделиться впечатлениями.

В связи с ажиотажем, выставку решили продлить еще на месяц, и теперь ее экспозицией можно наслаждаться до конца октября.

Популярность среди населения данной выставки вызвана тем, что она находится в удобном месте, так как в "Мурманск Молл" постоянно собирается много людей, приходящих за покупками, особенно в выходные дни. Кроме того, выход на выставку бесплатный.





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