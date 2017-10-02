В оперный театр Коми приглашают новых солистов

Особенностью 60-го сезона в Театре оперы и балета Коми станет участие в спектаклях приглашенных артистов. Одной из них стала солистка Воронежского театра оперы и балета Ю. Проняева, которая уже запомнилась зрителям Сыктывкара по опере Россини "Итальянка в Алжире".



Юлия приняла приглашение, так как у нее остались хорошие воспоминания о фестивале, в котором она ранее участвовала в Сыктывкаре. Выпускница Московской консерватории уже в этом месяце приедет в театр и исполнит партию "Кармен" в опере Бизе 7 октября.



Сегодня в репертуаре Проняевой партии из мирового репертуара: Ольга из "Евгения Онегина" Чайковского, Любаша из "Царской невесты" Римского-Корсакова, Азучена из "Трубадур" Верди, Эболи из "Дона Карлоса" Верди, Розина из "Севильского цирюльника" Россини, Изабелла из "Итальянки в Алжире" Россини, Керубино из "Свадьба Фигаро" Моцарта, Солоха из "Ночи перед Рождеством" Римского-Корсакова.



В репертуаре сыктывкарского театра солистка исполнит все ведущие меццо-сопрановые партии, оратории и камерные произведения.



Проняева для зрителей Коми станет настоящей находкой, так как исполняет партию Кармен и в воронежском театре, и в проекте независимого ТО "Sensus opera". Это драма по мотивам оперы "Кармен" в экспериментальной постановке Ж. Чепела "Кармен. Или геометрия любви". За основу спектакля взята оперно-драматическая версия оригинала, в которой вычерчивается любовный треугольник из Кармен, Эскамильо и Хосе. Концентрация героев выразительно раскрывает драму их характеров, очерчивая "геометрию любви". Зрителям понравился не только голос Ю. Проняевой, но и драматическая игра в спектакле.



В Сыктывкаре зрители увидят приглашенную солистку в вечном и любимом шедевре Бизе.