Кинотеатры в Мурманске остаются самым популярным видом проведения досуга
Сейчас, чтобы среди массы кинотеатров остаться популярным и посещаемым, нужно использовать не только систему скидок, бонусов, много залов, выбор фильмов в разных форматах демонстрации. В городах Севера кино остается одним из самых массовых видов развлечений.
В "Мираж Синема" существует 10% система скидок, но кроме этого, можно пользоваться банковскими картами, магазинными, если они входят в список партнеров. Есть в здешнем кафе такая функция как доставка заказа в кинозал. Многие зрители признаются, что придя в будний день на утренний сеанс можно оказаться единственным зрителем в зале, но тебе все равно покажут фильм, а еще принесут заказ из кафе прямо на место. В таких условиях чувствуешь себя королем мира. В выходные с этим возникнут сложности, потому что людей приходит много, и в одиночестве оставаться невозможно даже на утренних сеансах для детей.
Но есть и противники доставки на места. Людей раздражает шуршание пакетов с чипсами, жевание попкорна, а теперь еще в зал доставляют суши с характерным запахом, который тоже не всем нравится. В результате ощущаешь себя не на киносеансе, а в обычном фаст-фуде. Но функция доставки, видимо, себя не оправдывает, как и само кафе. Цены здесь высокие, и люди предпочитают покупать тот же попкорн в супермаркете. Большую часть времени кафе стоит пустым, а сотрудников нет, поэтому заказ сделать невозможно.
Если средняя цена билета на киносеанс 300 руб., то столько же придется оставить за сок и попкорн, а люди не готовы на это. В результате поход одного человека в кино может обойтись в 600 руб.
Гардероб тоже работает не всегда, даже зимой. Обычно он закрыт до вечера, когда кинотеатр ощущает самый большой наплыв посетителей.
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