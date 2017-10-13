Вологодский кукольный театр "Теремок" отправился на гастроли
Он повез масштабную программу, которая стала новым направлением деятельности Федерального центра по поддержке гастрольной деятельности.
О необходимости разработки подобной программы говорили на форуме "Культура - национальный приоритет", который прошел в Омске в апреле. Ее инициатором стала партия "Единая Россия". Председатель Правительства РФ Д. Медведев отдал поручение реализовать проекта.
"Большие гастроли" объездили детские театры Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, среди которых оказалась и Вологда. До конца года 100 театров примут участие в программе, а жители 77 городов смогут увидеть детские спектакли в разных регионах страны.
Благодаря программе "Большие гастроли для детей и молодежи", которая реализуется за счет госсредств, выделенных Минкультом РФ, спектакль театра кукол Вологды под названием "Повесть о Дионисии-иконнике" был презентован на сцене московского Государственного центрального театра им. С. Образцова. Вчера его увидели дети Сергиева Посада, а сегодня вологжане для них покажут спектакль "Мишук, или Сказка о непослушном медвежонке".
Спектакли выбраны для участия в проекте не случайно. Они показывают самобытность и культуру Вологодской области, которой театралы Вологды очень гордятся. Трогательная поучительная история о медвежонке поставлена по книге земляка и писателя из Вологды В. Белова. Сейчас в городе как раз проходят праздничные мероприятия, посвященные его 85-летию. "Повесть о Дионисии-иконнике" также считается уникальным спектаклем. Он должен познакомить зрителей с творчеством выдающегося произведения искусства – фресками Ферапонтова монастыря, сохранившимися до наших дней в первозданном виде. Спектакль состоит из духовных текстов, песнопения, обрядовых и народных песен Русского Севера.
Рекомендуем по теме:
"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска
Доступное жильё для молодой семьи
Подведены итоги рыбопромышленного форума
Оценка условий труда одного сотрудника кондитерской фабрики Вологды обошлась в 1500 тыс. руб.
В Вологде после реставрации открылся Софийский собор
УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации
64% предпринимателей НАО подключены к электронной ветеринарной системе сертификации