Музей Северного Приладожья отметил юбилей

Это учреждение культуры в Сортавале открылось 25 лет назад. Поздравить его работников пришел глава Карелии, А. Парфенчиков, приехавший в Сортавальский район с рабочим визитом, а также бывшие работники, горожане.



Первый директор музея Л. Попова рассказала о том, как пришлось тяжело в начале 90-ых годов, в момент полного безденежья, открывать объект. Музей тогда был в ужасном состоянии, а первое время в нем даже приходилось ночевать, так как местные жители пытались по ночам разобрать его на дрова. Люди работали, не имея опыта, уходили по причине регулярных задержек зарплаты. Но в результате сложился коллектив, которому было небезразлично его детище.



А. Парфенчиков, глава республики, также не смог обойти это событие. Но заявил, что экономика всегда важна, но это не говорит о том, что культуру нужно ставить на второе место. Именно ради нее люди зарабатывают деньги. Все северное Приладожье можно назвать одним большим музеем. Приходится много работать, чтобы сохранить историю. Сегодня это сердце карельского народа, со своим языком и культурой. Парфенчиков наградил лучших работников музея почетными грамотами, а самому музею в подарок привез картину.



Напомним, что Региональный музей Северного Приладожья открыт в октябре 1992 г. Изначально в его коллекцию входили предметы из Валаамского музея-заповедника. Сейчас музей Северного Приладожья занимает дом врача Г. Винтера, построенный в 1900 г по проекту выборгских архитекторов. Здание сделано в стилистике финского национального романтизма и является памятником культуры и истории регионального значения.



Музейный фонд насчитывает 8323 предмета, но далеко не все находится в постоянной экспозиции. Работают в музее 15 человек.

В прошлом году финансирование учреждения обошлось 5,37 млн руб.