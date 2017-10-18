Малые чтения, посвящены 85-летнему юбилею В. Белова, прошли в Вологде

Мероприятие состоялось в школе № 21. Именно это учебное заведение носит имя вологодского писателя.



Чтения называются малыми, так как их главными участниками являются дети и подростки. Это учащиеся школ и учреждений допобразования. Также на мероприятие приехали гости из Кадуя. Школьники демонстрировали знания текстов В. Белова, участвовали в работе 6 секций: "Спасем язык – спасем Россию", "Жить надо по-человечески", "Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев", "В укладе жизни – красота", "За природу" и "Северо-ольховая столица".



За малыми стартует V Всероссийские Беловские чтения под названием "Белов. Вологда. Россия". Это более масштабное мероприятие, которое включает форум научно-просветительской направленности. Он стартует 23 октября и продлится 3 дня. На него приедут известные литературоведы, исследователи творчества писателя, критики, именитые писатели, поэты, молодые авторы. В Вологду также приедут сотрудники ведущих литературных вузов из 12 регионов РФ и Болгарии. Ожидается приезд 500 человек, выступление 100 докладчиков и исследователей. Гостей ждет большая программа, в рамках которой пройдут семинары, круглые столы и неофициальная культурная часть.



Самым ярким событием форума станет встреча с народным артистом РСФСР С. Никоненко, режиссером кинофильма "Целуются зори".

Замиэра Вологды по соцвопросам В. Цепа отметил, что невозможно переоценить наследие В. Белова, потому что изучая его, люди обогащаются нравственно, растут культурно. Школьникам и студентам произведения писателя помогают лучше узнать историю родного края. Тем, кто еще не знаком с произведениями вологодского классика, Цепа рекомендовал это сделать, а те, кто живет на Севере, просто обязаны это сделать.

