Сегодня в столице Поморья открывается фестиваль "Международные дни джаза"

В Архангельск приедут музыканты из Москвы, Вологды, Курска и Санкт-Петербурга, гости из Литвы, США, Израиля, Швейцарии и Испании.



Выступления состоятся на 7 творческих площадках города – в Поморской филармонии, АГКЦ, "Гостиных дворах", САФУ, Архангельском музыкальном колледже и др.



В этом году фестиваль вернул свое историческое название, потому что именно такое название он носил при жизни основателя В. Резицкого.

В рамках события выступят около 30 музыкантов и 9 творческих коллективов. В программе заявлены Б. Андрианов, пианист Л. Винцкевич, саксофонист Н. Винцкевич, виртуоз банджо Б. Швентер, гитарист М. Фербер, саксофонист Л. Сендерский.



Продюсер фестиваля Т. Дорофеев отметил, что в рамках мероприятия будут проводится эксперименты в соединении джаза и других направлений с изобразительным искусством. Это будет интересно и нетрадиционно.



Барабанщик В. Тарасов из Литвы, увлеченный визуальным искусством, выступит с московским оркестром "Круглый Бенд" и покажет видеоинсталляцию. Испанец А. Онтальва представит выставку своих картин. Из Москвы приедут "Ансамбль московских композиторов" и Live People Ensemble, квартет Arkhangelsk Jazz Friends, "Арт-ансамбль", представит свою работу местный видеохудожник С. Жигальцов в виде инсталляции "АртАрктика".



По традиции состоится "сложный концерт" под названием "Дети в джазе", из которого вышла ни одна северная "звездочка". Юные музыканты сыграют с именитыми джазменами и получат огромный опыт в творческом взаимодействии с профессионалами.



Также выступит ведущий исследователь джаза, журналист К. Мошков с лекцией "Джаз в России: 95 лет".



Архангельская молодежь в рамках фестиваля организует выступление группы Kubikmaggi.