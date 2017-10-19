Подошел к концу первый этап проекта "Саамские сказки детям Севера"

Началась гастроли в п. Туманный 29 сентября, после чего артисты Мурманского театра кукол побывали в Териберке, где спектакль демонстрировался в Лодейнинской школе. 10 октября кукольники порадовали учеников школы №5 п. Печенга, а 11 октября – ребят Никеля. 12 октября "Маленькая дочь Солнца" была представлена на площадке ДК "Октябрь" в Заполярном, а затем труппа театра выступила в Междуреченском Доме культуры.



В сентябре и октябре "Маленькую дочь Солнца" увидели 500 северян. Спектакль получал восторженные отзывы почти у вех воспитателей и педагогов, руководителей площадок, где проходили выступления. Но больше всего в восторге были дети.



С 24 октября театр снова отправится на гастроли, и это будет второй их этап. "Маленькую дочь Солнца" смогут увидеть в с. Краснощелье, п. Ревда, с. Ловозеро.



Напомним, что спектакль появился благодаря выигранному президентскому гранду, который получил архангельский кукольный театр на постановку. Деньги были выделены на реализацию проекта "Саамские сказки детям Севера".



Пресс-секретарь театра кукол М. Агапова уверена, что спектакль "Маленькая дочь Солнца" не просто удивительная детская история. Это повествование о том, как искренностью, справедливостью и простотой можно победить все самое ужасное. Это отличный повод для размышления, который получают дети, делают свои выводы, делятся ими со взрослыми и друзьями. Спектакль несет воспитательную функцию, и если дети это не осознают, то педагоги и воспитатели оценивают. Это своеобразный образовательный проект, в рамках которого дети являются не только зрителями, но и участниками действия на сцене, потому что имеют возможность общаться с куклами, подсказывать им и делиться своими эмоциями со зрителями.

