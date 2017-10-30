Мурманчанка перевела "Голландскую могилу" на русский язык

>> Культура >> 30.10.2017

Мурманчанка О. Нонка работает в Генконсульстве Норвегии. Она часто бывает на встречах представителей России и Норвегии, где занимается переводом. Но недавно она решила перевести детектив "Голландская могила" норвежской писательницы М. Кристенсен.

В Мурмаснкой областной библиотеке рассказали, что она прекрасно знает норвежский язык, создает доверительное взаимопонимание между читателями и автором, и благодаря ей теперь можно ближе познакомиться с творчеством норвежских писателей Г. Хейволлл, Х. Вассму, Р. Якобсен. В ее фонд вошли издания М. Кристенсен, а приобрести "Голландскую могилу" можно в издательстве Paulsen за 300 руб.

Психологический триллер рассказывает о Шпицбергене. Для самой писательницы это место много значит, так как она приехала на архипелаг первый раз в далеком 1976 г, а потом много раз оставалась на зимовку и даже занимала пост директора научной станции "Кингс Бей".

Действие книги разворачиваются с высадкой на берег туристов, которые отправились в круиз на лайнере "Белый медведь" и посетили Птичий мыс, где 200 лет назад жили английские и голландские китобои. Там осталось только кладбище с несколькими рядами гробов, закопанных в вечную мерзлоту, поэтому там теперь можно увидеть их крышки. Приподняв одну, туристы находят человеческую голову, которая явно не принадлежит голландскому китобою, но это только начало захватывающей истории.

Кристенсен в своих книгах часто возвращается к Шпицбергену, так как сама является ученой, метеорологом и полярным исследователем, влюбленным в Север. О. Нонка постаралась передать дух архипелага, в чем ей помогло не только знание норвежского языка. В течение нескольких лет она часто общалась с норвежскими писателями на фестивале "Птица Баренц".





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