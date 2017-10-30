В Петрозаводске пройдет фестиваль "Мы живем в Карелии"

В нем могут участвовать дети и подростки 12-16 лет.



Организатором мероприятия выступает молодежный центр "Смена". Фестиваль будет проводиться в несколько этапов, первым из которых стал прием заявок. Он стартовал 23 октября.



Фестиваль призван формировать у молодежи интерес к культуре, искусству народов Карелии, содействовать изучению национальных традиций с помощью творчества. Все участники должны будут представить свои творческие работы в командах по 5-10 человек. Они не должны подавать заявки с уже готовым материалом.



1 ноября состоится жеребьевка заданий, 2-27 ноября пройдет подготовительный этап, во время которого участники будут посещать организованные мастер-классы по кулинарии. Финал состоится 28 ноября.



Для участия командам нужно подготовить в формате выступления одну национальность (по результатам жеребьевки), проживающую на территории Карелии. Выступление должно быть не больше 5 мин, может включать песню, танец, национальный костюм, блюдо национальной кухни, элементы электронной презентации или все это вместе взятое. У каждой группы будет наставник - представитель одной из диаспор или культур.



Праздник должен объединить не только ребят, но и их родителей, которые должны поделиться с детьми своими знаниями, помочь найти нужный материал и предложить самые выгодные варианты представить свою национальность.



Напомним, что Карелия – многонациональная республика, в которой проживает более 30 народностей и национальностей. Именно поэтому организаторы решили, что лучшим способом познакомить молодежь с ними, будет презентация, сделанная своими силами. Этот формат поможет отложиться знаниям гораздо лучше, чем уроки или лекции, а также поможет найти новых друзей.

