Волгожанин снялся в военной драме "На пороге любви"

Вологодская область >> Культура >> 31.10.2017

В декабре канал "Россия 1" покажет двухсерийный фильм о Великой Отечественной войне "На пороге любви". Одну из ролей в нем сыграл выпускник школы №16 Вологды А. Загоскин.

Александр поступил в ГИТИС при Вологодском драмтеатре, а сейчас является ведущим актером театра "Стрела" в Жуковском Московской области. Загоскин сыграл около 30 ролей в российских сериалах и фильмах, среди которых самые известные - "Воронины", "Штрафбат", "Счастливы вместе", "След", "Интерны". Вскоре в его послужной список добавиться кинолента "На пороге любви" режиссера В. Бабенко.

Сюжет картины разворачивается в 1941 г. Деревенский житель втянут в ссору между отцами его невесты Анны и влюбленной в него подруги детства Кати. Конфликт прерывается по причине начала войны. Главный герой идет на фронт, попадает в плен, сбегает в родную деревню, которая уже оккупирована фашистами. Обе влюбленные в него девушки узнают об этом и объединяют силы ради спасения любимого. Но обиды и старые раны все равно всплывают.

Съемки проходили в октябре около д. Игнатово, в 50 км от Москвы. Загоскин играет главу партизанского отряда, а его старший сын - деревенского мальчишку. В ряде сцен они появляются вместе. К монтажу картины съемочная группа приступит уже завтра.

Справка. К кино отношение имеет вся семья Загоскина. Несколько эпизодов в сериалах сыграла супруга актера Виктория, также актриса театра "Стрела". Григорий, солист ансамбля народного танца "Гармония", снялся первый раз в кино только в этом году, в кинофильме "Не вместе", а 12-летний Арсений сыграл в 3 кинолентах, в том числе с отцом в сериале "Я все преодолею". Для столь юного возраста карьера у младшего Загоскина складывается как нельзя лучше.





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