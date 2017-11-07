"Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль" представили В. Путину

"Время добра" - благотворительная организация, которая представила Архангельскую область на форуме активных граждан "Сообщество".



Руководителю организации И.Соловьевой удалось рассказать о проекте "Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль" В. Путину.



"Урфин Джюс и деревянные солдаты" – спектакль, который играют воспитанники особой студии при драмтеатре Архангельска. Она начала работу в начале года при поддержке НКО. Над постановками работают воспитанники студии, взрослые актеры, которыми руководит режиссер Архангельского театра драмы А. Кичика.



Это проект - несколько творческих коллективов (дети с ОВЗ, начинающие и профессиональные артисты, опытные постановщики). Результатом работы должен стать яркий и необычный микс с массовыми сценами, танцами, декорациями. В спектакле задействовано 13 детей с инвалидностью, для которых учение в постановке стало возможностью отвлечься от серых будней, почувствовать себя нужными и важными. Они стараются в меру своих возможностей воплотить идеи режиссера-постановщика, и, судя по реакции зрителей, у них это неплохо получается.



"Урфин Джюс" стал только первым из 17 проектов некоммерческих организаций региона, которые получили от Фонда президентских грантов материальную помощь на осуществление задуманного.



Премьера ожидается в ближайшее время, а президент России пожелал дальнейшего развития и процветания проекта.



Это будет второй инклюзивный спектакль для города. Первый сыгран в драматическом театре в мае 2015 г. Он тоже был основан на книге писателя А. Волкова "Волшебник Изумрудного города".



Напомним, что на финансовую поддержку Фонда рассчитывали 970 проектов НКО, а общая сумма гранта составила 2 млрд руб. В спектакль "Урфин Джюс" было вложено 953 тыс. руб.