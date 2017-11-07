"Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль" представили В. Путину

Архангельская область >> Культура >> 07.11.2017

"Время добра" - благотворительная организация, которая представила Архангельскую область на форуме активных граждан "Сообщество".

Руководителю организации И.Соловьевой удалось рассказать о проекте "Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль" В. Путину.

"Урфин Джюс и деревянные солдаты" – спектакль, который играют воспитанники особой студии при драмтеатре Архангельска. Она начала работу в начале года при поддержке НКО. Над постановками работают воспитанники студии, взрослые актеры, которыми руководит режиссер Архангельского театра драмы А. Кичика.

Это проект - несколько творческих коллективов (дети с ОВЗ, начинающие и профессиональные артисты, опытные постановщики). Результатом работы должен стать яркий и необычный микс с массовыми сценами, танцами, декорациями. В спектакле задействовано 13 детей с инвалидностью, для которых учение в постановке стало возможностью отвлечься от серых будней, почувствовать себя нужными и важными. Они стараются в меру своих возможностей воплотить идеи режиссера-постановщика, и, судя по реакции зрителей, у них это неплохо получается.

"Урфин Джюс" стал только первым из 17 проектов некоммерческих организаций региона, которые получили от Фонда президентских грантов материальную помощь на осуществление задуманного.

Премьера ожидается в ближайшее время, а президент России пожелал дальнейшего развития и процветания проекта.

Это будет второй инклюзивный спектакль для города. Первый сыгран в драматическом театре в мае 2015 г. Он тоже был основан на книге писателя А. Волкова "Волшебник Изумрудного города".

Напомним, что на финансовую поддержку Фонда рассчитывали 970 проектов НКО, а общая сумма гранта составила 2 млрд руб. В спектакль "Урфин Джюс" было вложено 953 тыс. руб.





Рекомендуем по теме:

Подошел к концу первый этап проекта "Саамские сказки детям Севера"

Вологодский кукольный театр "Теремок" отправился на гастроли

Архангельской молодежке запретили ставить "Поминание"

Фестиваль "Европейская весна" завершился в Архангельске

В. Жириновский собирается стать главным героев спектакля Н. Михалкова

Благотворительная ярмарка "БлагоDAY" прошла в Архангельске


Ветряки в Мурманской области не проработали двух лет

70 спортсменов Вологды сдали нормы ГТО по плаванию

Ненецкое отделение общественной организации Российский Красный Крест совместно с ГБУЗ "Ненецкая окружная больница" подписали Соглашение о взаимодействии

25 безработных переподготовит центр занятости НАО

Воркута нуждается в новых шахтах

С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.

Внутрендневная тороговля на Форекс. Что нужно знать?
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета