"Ночь искусств" прошла в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 07.11.2017

В Старинном особняке "Ночь искусств" началась днем, как и во многих других зданиях объединения "Художественная культура Русского Севера".

Посетители посмотрели изысканную выставку западноевропейского и русского фарфора "Как много тайн хранит фарфор", собранную из частных коллекций. Она будет работать только до 8 ноября.

После экскурсии желающие поучаствовали в творческой мастерской скульптурной пластики под руководством И. Олонкиной, методиста по научной и просветительской работе. Из самозатвердевающей пластичной массы на глазах у зрителей появлялись фигурки и цветы, а многие попробовали сделать что-то сами.

Хозяйка музейного особняка М. Чанева рассказала, что в декабре в особняке откроется другая выставка "Струится лампы мягкий свет", посвященная истории осветительных приборов. В ней предполагается участие местных коллекционеров, а за основу будут взяты вещи XIX- XX вв. из фондов музейного объединения. Кстати, на эту выставку свои осветительные приборы могут предоставить все жители региона, у кого есть старинные или интересные подсвечники, канделябры, люсты-фонари, керосиновые лампы, современные дизайнерские осветительных приборов.

В музее художественного освоения Арктики на "Ночи искусств" также было многолюдно. Здесь провели мастер-класс по росписи камня и мастер-класс по созданию открытки. Второй особенно заинтересовал детей.

Обновленный музей им. Борисова также стал одним из интересных мультимедийных пространств города. Здесь посетители насладились стильным дизайном экспозиций и видео-инсталляциями.

Ночью вход во все здания музейного объединения был бесплатным.

Для детей была организована специальная дневная программа в Гостиных дворах - здании Архангельского краеведческого музея.





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