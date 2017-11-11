Красная пристань Архангельска получит свою достопримечательность

В Архангельске объявлен архитектурный конкурс на эскизный проект достопримечательности, призванной украсить Красную пристань.



Конкурс является открытым. Его объявили Минкульт Архангельской области и Северный морской музей.



Территория проектирования - место историческое, где раньше была Соборная пристань, откуда отходили легендарные арктические экспедиции Вилькицкого, Седова, Воронина и Шмидта. Архитектурный объект планируют возвести на площади 4 875 кв.м.

Он должен символизировать город как первый международный порт РФ, колыбель судостроения, первый форпост РФ в Арктике и начало Севморпути.



На конкурс могут подавать материалы профессиональные скульпторы, архитекторы, художники, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных факультетов и вузов. Им нужно будет предоставить изображения своего объекта и пояснительную записку. В качестве заявителя может выступать как один человек, так и группа лиц.



Документы начнут принимать 20 ноября и закончат 1 марта 2018 г. Победитель получит 300 тыс. руб. Призы за второе и третье места не предполагаются, поэтому победитель будет только один.



Напомним, что арт-объекта планируют поставить на месте шхуны Запад. Территория, которую собираются изменить, находится на причалах №№ 106-108.



Композиция может быть выполнена в любом стиле, и в этом плане участникам конкурса дается полная свобода творчества. Есть вероятность, что интересных проектов будут больше чем один, поэтому выбирать придется опытному коллективу жюри, который, возможно, найдет применение и другим интересным проектам. Во всяком случае, они могут украсить портфолио претендента и пригодиться в будущем.



