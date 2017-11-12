Финал соревнования сыктывкарских поэтов прошел в Доме дружбы народов

В нем сражались за победу 4 участника, которые вынесли на суд жюри и 50 гостей свои произведения. Победителем стала Н. Шепс, обошедшая соперников, несмотря на то, что принимала участие в режиме видеосвязи.



Финал слэма состоял из 4 раундов. Первый - "Победители не верят в случайности". Он познакомил слушателей со стихами в музыкальном сопровождении. Участники рассказали о сложностях, бессонных ночах, написании стихов, поведали рецепт своего успеха и умения писать стихи.



Второй раунд стал сюрпризом. Выступавшие создали две пары и представители свои стихи по теме "Сбежавшая тень". В промежутках конкурсанты с залом расслабились под гитарную и танцевальную музыку коллектива B.O.S. Community.



В третьем раунде вспоминали стихотворения из полуфинала, но только продолжили их. Темой был "Сон в зимнюю ночь".

Последний раунд стал самым напряженным, а участники вложили в него последние силы. Для того чтобы расслабиться, организатор слэма Р. Садков вынес на суд публики свое выступление с B.O.S. Community, а под стихотворно-музыкальный аккомпанемент Р. Садкова М. Обрезков исполнил танец.



После подведения итогов жюри объявило результат. "Бронза" ушла А. Мануиловой и А. Белой. "Серебро" – Д. Голикову, "золото" – Н. Шепс.



Организатор Р. Садков вынес свой вердикт и рассказал о планах. Следующий сезон планируют привести на более крупной площадке, а готовиться к слэму можно начинать уже сейчас, так как хорошие стихи не пишутся за два дня. Также нужно повышать уровень профессионализма участников, чтобы больше было участников с уровнем, который показали финалисты. Кстати, все финалисты обратили на себя внимание задолго до финала и сомнений в том, что они справедливо в него попали ни у кого не было.