Финал соревнования сыктывкарских поэтов прошел в Доме дружбы народов
В нем сражались за победу 4 участника, которые вынесли на суд жюри и 50 гостей свои произведения. Победителем стала Н. Шепс, обошедшая соперников, несмотря на то, что принимала участие в режиме видеосвязи.
Финал слэма состоял из 4 раундов. Первый - "Победители не верят в случайности". Он познакомил слушателей со стихами в музыкальном сопровождении. Участники рассказали о сложностях, бессонных ночах, написании стихов, поведали рецепт своего успеха и умения писать стихи.
Второй раунд стал сюрпризом. Выступавшие создали две пары и представители свои стихи по теме "Сбежавшая тень". В промежутках конкурсанты с залом расслабились под гитарную и танцевальную музыку коллектива B.O.S. Community.
В третьем раунде вспоминали стихотворения из полуфинала, но только продолжили их. Темой был "Сон в зимнюю ночь".
Последний раунд стал самым напряженным, а участники вложили в него последние силы. Для того чтобы расслабиться, организатор слэма Р. Садков вынес на суд публики свое выступление с B.O.S. Community, а под стихотворно-музыкальный аккомпанемент Р. Садкова М. Обрезков исполнил танец.
После подведения итогов жюри объявило результат. "Бронза" ушла А. Мануиловой и А. Белой. "Серебро" – Д. Голикову, "золото" – Н. Шепс.
Организатор Р. Садков вынес свой вердикт и рассказал о планах. Следующий сезон планируют привести на более крупной площадке, а готовиться к слэму можно начинать уже сейчас, так как хорошие стихи не пишутся за два дня. Также нужно повышать уровень профессионализма участников, чтобы больше было участников с уровнем, который показали финалисты. Кстати, все финалисты обратили на себя внимание задолго до финала и сомнений в том, что они справедливо в него попали ни у кого не было.
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