Молодежный фестиваль патриотов "АрхангелЪ" открылся в столице Поморья

Архангельская область >> Культура >> 13.11.2017

Он посвящён 80-летию Архангельской области.

"АрхангелЪ" стал для региона событием традиционным. В этом году он проводится третий раз и собирает молодежь со всех районов области. Цель фестиваля - сохранить историческую и духовную культуру Русского Севера, поддерживать власти и церковь.

А. Григорьев, замруководителя молодежного отдела Холмогорской и Архангельской епархии отметил, что фестиваль должен отображать славу небесных сил, которая покрыла город. Это возможность проявить силы для талантливой молодежи, возможность воспеть красоту северной земли.

10 дней участники фестиваля будут испытывать себя в творческих конкурсах, общаться за круглым столом, посещать выставки, ходить на экскурсии в северные монастыри и храмы.

Е. Корельская, начальник организационно-методического центра "Патриот" рассказала, что в этом году введены новшества. Впервые пройдет конкурс патриотической песни с двумя номинациями - авторская песня и песенное творчество. Тематика круглых столов тоже поменяется.

Несколько мероприятий пройдут в день открытия - мастер-класс архангельских звонарей станет изюминкой программы. На ней с помощью специальной программы, которую написал местный звонарь А. Дьячков, колокольня уменьшится до размеров компьютера.

Е. Попова, специалист международного центра колокольного искусства отметила, что компьютер может имитировать сигнал, который поступает из него и воспроизводит звук через колонки.

На открытии фестиваля также начался конкурс чтецов. Одной из его участниц стала К. Жук, которая искусством художественного слова занимается с 7 лет и выступает на конкурсе с отрывком произведения Ф. Абрамова "Алька".

Победители станут известны 19 ноября, в день закрытия фестиваля.





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