В Баку издали антологию "Притяжение пространства"

Председатель правления азербайджанской диаспоры Т. Гасымов, рассказал, что книга вышла в рамках Дней культуры Азербайджана в Архангельской области. Этот сборник состоит из произведений 19 поэтов Поморья.



Книга появилась благодаря инициативе Союза молодых тюркских писателей с отделом Союза писателей РФ в Архангельске и азербайджанской диаспорой. В сборнике 504 страницы на русском, азербайджанском языках. Среди поэтов в книге представлены: Е. Кузьмина, В. Матонин, В. Чубара, В. Шабалина, А. Логинов, В. Ноговицин, И. Артеева, П. Захарин, В. Попов, О. Корзова, Т. Полежаева, И. Иконников, Л. Жукова, А. Прудникова, Е. Николихина, Т. Щербинина, О. Борисов, Г. Рудакова и Н. Князева.

Т. Гасымов выразил благодарность всем, кто помог в укрепление дружбы между народами. В развитие этих отношений внесет свою лепту и сборник архангельских поэтов, переведенный для читателей Азербайджана. Это пример того, как слово роднит два народа, находящиеся далеко друг от друга.



Большим событием стало и открытие сектора азербайджанской литературы в областной научной библиотеке им. Н. Добролюбова в Архангельске. Это возможность жителям Архангельска узнать больше об Азербайджане, с его историей и культурой.

Составили поэтический сборник Притяжение пространства О. Корзова, предисловие подготовила Е. Галимова, а руководителем проекта и главным редактором стал азербайджанский поэт А. Гошалы, редактором – москвич А. Шыхлы. Стихи на азербайджанский язык с русского перевели А. Шыхлы, А.Хаган, А. Алияр, А. Оруджов (Шафаг), А. Гошалы, Э.Товуз, Э.Барат, Ф. Балабейли и др.



Напомним, что недавно в Архангельске отметили День народного единства, в рамках которого азербайджанская диаспора знакомила жителей города с национальными блюдами Азербайджана.