В Петрозаводске пройдет фестиваль японской культуры "Японская осень"

Республика Карелия >> Культура >> 19.11.2017

20 ноября в конференц-зале Национальной библиотеки Карелии состоится открытие "Японской осени", которую организуют посольство Японии, молодежный центр "Смена" и инициативная группа "Общество дружбы Япония-Карелия".

Мероприятие растянется на неделю и охватит несколько городских площадок. У местных жителей будет возможность услышать звучание японской бамбуковой флейты сикукати в исполнении композитора и музыканта А. Жилина. Также японскую национальную мелодию на флейте представит студентка местной консерватории им. Глазунова. Любители танцев смогут познакомиться со стилизованным японским танцем.

Работы юных художников "суми-э" и "киригами" предстоит доцент кафедры изобразительного искусства ПетрГУ В. Кошелева.

В настоящий момент в Петрозаводске находятся студенты Токийского университета отделения русского языка, обучающиеся в рамках образовательной программы. Они также станут участниками фестиваля.

Со старейшей интеллектуальной настольной игрой Го можно будет познакомиться на мастер-классе вице-президента Российской федерации Го, президента Федерации Го Карелии, российского гроссмейстера по Го и заслуженного мастера спорта РФ А. Лазарева.

Интеллектуальной тематики коснется директор Школы устного счета "Соробан", который презентует японский метод обучения счету, способствующий развитию мышления ребенка.

Также на фестивале будут представлены работы по ландшафтному дизайну и фотовыставка "К востоку от солнца", на которой можно будет встретиться с автором фоторабот - сотрудником Национального музея Карелия Л. Николаевым.

Знатоки японских традиций, культуры, экономики смогут принять участие в розыгрыше призов и пригласительных билетов на показ японских фильмов 25-26 ноября в ЦК "Премьер".





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