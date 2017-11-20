На базе СГУ им. П. Сорокина стартовал музыкальный проект "Универвидение"

За титул лучшего исполнителя сразятся представители 27 вузов 20 российских городов - Сыктывкара, Иркутска, Ухты, Ижевска, Ханты-Мансийска, Москвы, Йошкар-Олы, Брянска, Кемерова, Санкт-Петербурга, Владивостока и др.



В Сыктывкаре седьмой раз проводится "Универвидение". За это время проект вырос до национального уровня. В этом году в конкурсе вокального мастерства примут участие коллективы, дуэты, вокалисты, прошедшие внутренний отбор в своих регионах.

Коми на "Универвидении" представят 3 вуза – СГУ, Академия госслужбы и управления, УГТУ.



Некоторые, вкусив дух борьбы участвуют в конкурсе не первый раз. Некоторые приезжают впервые, чтобы понять и оценить свои способности, усовершенствовать вокальное мастерство.



Судьями "Универвидения" стали: преподаватель вокала В. Коробка, руководитель студии "Успех" и солистка "Балаган Лимитед" С. Смирнова, автор центра творческого развития Feel The Beat Д. Карнаух, солистка Русского Национального театра Г. Доржиева, режиссер Т. Малахова. Председатель жюри - гендиректор продюсерского центра "Дебют" и лауреат "Песни года" С. Харин, который в этом качестве выступает четвертый раз.



После жеребьевки участников ждут 2 конкурсных прослушивания, по итогам которых выберут 12 финалистов. После первого тура их будут готовить наставники из членов жюри к гала-концерту 21 ноября. На нем и будут объявлены победитель и призеры.



Также в рамках "Универвидения" стартовала Школа студвесны "Территория Ярких". Ее работа запланирована по направлениям: музыкальный, танцевальный, театрально-оригинальный жанры и организация творческих событий. Эти и другие образовательные мероприятия могут посещать не только вокалисты "Универвидения", но и участники их делегаций, студенты заведений профобразования Коми.