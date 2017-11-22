В Архангельске продолжается большой оперный праздник

Время гастролей в Архангельске "Санктъ-Петербургъ Оперы" пролетает незаметно. Впервые музыканты Северной столицы приехали в Архангельск оценить возможности сцены местного драмтеатра еще весной. Тогда же стало известно о том, что в городе осенью проведут большой оперный праздник.



Накануне государственный камерный музтеатр "Санктъ-Петербургъ Опера" выиграл 4 престижных награды высшей театральной премии СПб "Золотой софит", и все за спектакль "Фауст". За звание лучшего боролись много театров, в том числе Мариинка.

В Архангельск худрук театра, народный артист Ю. Александров, привез не "Фауста", как многие думали, а экспериментальные постановки, чтобы преподнести жителям севера сюрприз.



Оперы Д. Россини и Д. Верди северянам пришлось слушать на языке оригинала, а Александров был уверен, что понимать дословно текст не обязательно, потому что театральный артист должен уметь выразить слова через эмоции и действия.



Вчера на сцене драмтеатра прозвучала культовая итальянская комедия "Севильский цирюльник", далее будут представлены "Евгений Онегин", трагедия "Риголетто". Кстати, последняя постановка абсолютно не гастрольная, поскольку слишком пышная, но привезли ее решили, чтобы продемонстрировать всю мощь и потенциал театра.



В настоящий момент идут переговоры с министерством культуры по поводу того чтобы проводить "Оперные сезоны" в рамках проекта "Большие гастроли". Е. Малыгин, директор санкт-петербургского театра, поддерживает энтузиазм архангельских коллег.

В Архангельске выступление будет совершенно не такое, как в других российских городах. Александров считает, что у здешнего зрителя незамутненное сознание, с их помощью можно оценить правильность выбранного театром пути.



После гастролей в Архангельске "Санктъ-Петербургъ Опера" поедет покорять Финляндию и Польшу.