В 2017 г 65-летний юбилей отмечает оркестр Северного хора
В Архангельске это событие отметили грандиозным концертом, а в программу включили лучшие номера, в том числе музыку Б. Туровника, бывшего руководителя хора, заслуженного деятеля искусств РСФСР. По профессии он токарь, а по призванию - музыкант. 37 лет он отдал Северному хору, писал для него сложные партитуры, организовывал концерты, сольные программы, занимался постановкой хореографических и песенных номеров. Сейчас бы ему исполнилось 90 лет.
Л. Дементьева, руководитель ансамбля "Антари Поморья", рассказала, что застала его работу. Иногда к нему было страшно подойти, настолько он внушал уважение. Он умел создавать богатую палитру, партитуру, по которой голоса распределены так, что кажется, будто играет большой оркестр, а не группа музыкантов.
Музыканты Северного хора сегодня осваивают сложные и забытые инструменты, например, старинные гусли и домбру. Удивил зрителей специальный гость - мультиинструменталист С. Бутушин, лауреат международных конкурсов и заслуженный артист России, преподающий в Московском институте культуры. Он играл на свирели, кулисе, волынке и рожке, и все эти инструменты сделал сам.
Оркестровая музыка хора также остается популярной. Музыкантов знают в Китае, Японии, США, Германии, где они были с гастролями, но теплее всего принимают на севере, потому что здесь их воспринимают как родных, деревенских, дающих знакомые ощущения, отголоски предков.
Напомним, что в этом году Северный хор отмечает 6 круглых дат, по случаю которых был создан масштабный проект "Хор в формате 6D". Это несколько программ, которые не накладываются одна на другую, но являются частью одного целого. Впереди празднование векового юбилея со дня рождения балетмейстера И. Меркулова.
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