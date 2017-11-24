Вологда и Воронеж "махнулись" театрами

22-24 ноября в Вологде можно увидеть спектакли Воронежского ТЮЗ, которые проводятся по программе обмена с Вологодским театром для детей и молодежи. Обменные гастроли - часть ежегодной программы "Большие гастроли для детей и молодежи", которой охвачены театры России.



В театре кукол Вологды уже прошли постановки труппы из Воронежа. Зрители увидели спектакль "Кошкин дом" по роману С. Маршака. Детскую постановку интерпретировали под современные хиты, а поэзия известного писателя и замысел сказки остались неизменными.



Актриса Воронежского ТЮЗ М. Осенко рассказала, что когда рассказываешь сказку с моралью, нужно рассказывать именно сказку, а не ее мораль. Когда человек увлекается действием, он сам делает вывод о том, что плохо, а что хорошо. Если первой строкой тыкать ребенка в мораль, от нее можно быстро устать, начать сопротивляться, поэтому всегда надо рассказывать историю, а дети сами из нее сделают вывод.



Вторым спектаклем стала история бойца по знаменитой поэме А. Твардовского "Василий Теркин". Постановка имела возрастное ограничение 12+.



Актер Воронежского ТЮЗ И. Осенко считает, что "Василий Теркин" работа не о человеке, а о собирательном образе бойца, а в спектакле Теркиных 6. В каждой главе его роль играет отдельный артист. В спектакле интересно выглядят женские роли, существующие вокруг такого грозного явления как война. Сегодня вологжанам представят комедию "Чудики", в которой с помощью смешанных образов актеры познакомят с героями рассказов В. Шукшина, расскажут о жизни и жителях русской деревни.



В это же время воронежские зрители увидят сказочное представление "Айболит-2016" и комическую оперу "Недоросль" по пьесе Д. Фонвизина. Сегодня актеры "Театра для детей и молодежи" представят спектакль "Утиная охота" по пьесе А. Вампилова.