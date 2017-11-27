В Мезенском районе открылась резиденция лисы-мещаночки

Мурманская область >> Культура >> 27.11.2017

Для района это будет своим брендом, которого раньше у него не было. Гости Мезени могут теперь познакомиться с бытом поморских купцов, для чего им придется посетить резиденцию лисы-мещаночки. Новый музей находится в столетнем доме купца Ружникова.

Проект реализовали благодаря гранту губернатора и конкурсу "Родная сторона".

Первыми в музее побывали самые маленькие посетители - воспитанники детсада. На входе их встретила лиса, рассказавшая о том, как до этого жила в старой избушке в лесу, как попала в дом купца и стала себя назвать Лисафетой Баяновной, хозяйкой северного купеческого дома. Своих гостей у нее принято угощать мезенскими блюдами из собственной кладовой. Такой формат больше всего привлекает туристов, потому что гораздо интереснее участвовать в целой программе, в рамках которой кормят, чем просто смотреть музей в сопровождении гида.

А. Коршаков, замглавы администрации Мезенского района, отметил, что хозяйкой музея выбрали лису, так как еще Екатерина Вторая, присваивающая статус городу, обратила внимание, что на флаге Мезени изображена лиса.

Экспозиция для музея собиралась крупицами. Е. Аннюк, организатор Резиденции лисы-мещаночки, сообщила, что в настоящий момент в экспозиции есть исторические черно-белые фотографии, ранее нигде не представленные. Это семейные снимки мезенцев, из которых выбрали самые интересные, немного отредактировали и разместили на экспозиции. Позже в Мезени собираются открыть картинную галерею, для которой уже собрана первоначальная коллекция в резиденции лисы-мещаночки.
Сейчас картин около 30. Здесь работы заслуженных художников РФ и местных авторов.

Н. Петрова, руководитель проекта, надеется, что созданный объект будет интересен, а город станет более привлекательным.





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