Мурманский кукольный театр поплыл на гастроли в Островной

В финальном этапе гастролей Мурманского театра кукол с "Саамскими сказками детям Севера", труппа театра прибудет в закрытый Островной.



Проект "Саамские сказки детям Севера" был создан на деньги, полученные по гранту президента РФ для поддержки проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства. Суть проекта в создании спектакля на основе сказок и мифологии народов саами - коренных жителей Кольского полуострова. Выделенные деньги Мурманский областной театр кукол потратил на постановку и гастроли по местам проживания саами, в том числе отдаленным и труднодоступным населенным пунктам, закрытым городам Мурманской области.



Театральный проект за время своего существования посетил много поселков Мурманской области: саамскую столицу в Ловозере, Териберку, Ковдор, Туманный, Никель. Спектакль увидели около 1,8 детей Мурманской области. Теперь пришла очередь одного из труднодоступных закрытых городов - ЗАТО Островной, куда попасть можно только на вертолете или корабле. Ранее это закрытое территориальное образование назвалось Мурманск-140, Гремиха, Островной. Во времена Гремихи сюда массово переселялись саамы из погоста Йоканьга при СССР.



Сейчас Островной - закрытый город по причине запретной зоны для объектов Севфлота, а сложность попадания усугубляется пропускным режимом. Немногочисленные дошкольники и школьники практически лишены досуга, а приезд мурманского театра станет для них настоящим праздником. Ребятам покажут спектакль "Маленькая дочь Солнца" уже завтра, а сегодня труппа прибудет в город на корабле "Клавдия Еланская". После артисты продолжат путешествие по воде к другим городам, и это будет 4-ый этап их гастрольного тура.