В НАО провели независимую оценку качества услуг

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 29.11.2017

В 2017 г в список организаций Ненецкого округа, качественно оказывающих услуги независимой оценке, вошли 17 учреждений культуры и 50 учреждений образования. Всего было опрошено 1,09 тыс. человек: 640 пользователей услуг образования, 450 – культуры. Согласно аналитическому отчету оператора, выполнявшего анализ, больше баллов получил Дом культуры п. Красное, набравший из 160 возможных 152 балла. На втором месте оказался детсад "Семицветик", получивший 148 баллов. Третье место досталось школе № 2 Нарьян-Мара -146 баллов.

Наилучшие результаты независимой оценки продемонстрировали: среди дошкольных учреждений образования - детсады "Радуга" и "Солнышко", среди организаций образования - Ненецкая СШ им. А. Пырерки и школа п. Шойна, среди учреждений допобразования детей – ДЮЦ "Лидер".

Напомним, что независимая оценка качества услуг представляет одну из форм общественного контроля, позволяющую получить реальную оценку услуг в сфере здравоохранения, образования, культуры, что в будущем поможет провести работу по устранению недостатков.

Критерии оценки для любых направлений идентичны: доступность и открылось информации об организациях (сайты, информационные стенды), комфортность предоставления услуг, время ожидания, вежливость, доброжелательность, компетентность работников и удовлетворенность людей качеством полученных услуг.

В 2017 г качеством образовательных услуг в НАО удовлетворены 99% получателей, культурных учреждений - 97,9%.
Для повышения эффективности работы организаций профильный департамент осуществляет подготовку плана мероприятий по улучшению качества их работ. В план включили мероприятия, направленные на актуализацию информации на сайтах в соответствии с нормами законодательства, разработку мер по созданию комфортных условий для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.





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