В Мурманске открылась выставка, посвященная капитану-промысловику Г. Тисленко

Мурманская область >> Культура >> 30.11.2017

Этот северянин несколько лет ставил мировые рекорды вылова рыбы. Вчера в Мурманском областном краеведческом музее открылась экспозиция, с новыми экспонатами, ранее нигде не представленными. Организатор выставки – Е. Орешета. Она рассказала, что это первая выставка, посвященная Тисленко. Капитан был известен в период 1932-1937 гг., когда устанавливал свое лидерство в уловах.

До 15 января мурманчане и гости города смогут посетить музейную экспозицию и составить свое мнение о масштабах личности Г. Тисленко. Здесь можно увидеть личные вещи капитана - морскую шапку-ушанку, которая была незаменима на вахте, штурманский транспортир, служивший для прокладывания курса. Также здесь много фотографий, документов, мореходная книжка Тисленко, его награды.

Капитан окончил мореходку в Херсоне, а с 1930 г работал на Севере. В 1931 г стал у капитанского мостика на траулере РТ-29 "Днепр", а через год корабль переименовали в "Киров". Именно на нем капитан ставил свои рекорды. Согласно документам, сохранившимся до наших дней, с 1932 г по 1937 г траулер ставил мировые рекорды, а максимальным достижением стал вылов 61 тыс. ц рыбы за год.

Успехи экипажа были отмечены грамотами от руководства СССР, а Тисленко удостоили грамоты стахановца. Позже он возглавил траловый флот Мурманска и приступил к внедрению передового опыта на других траулерах. Во время ВОв он командовал базой военизированного тралового флота. В 1942 г он сопровождал первые эшелоны с мурманской рыбой в блокадный Ленинград. За свои достижения Тисленко награжден орденами "Красного Знамени", "Ленина", "Трудового Красного Знамени", "Отечественной войны" I степени, медалями.

В 1964 г Тисленко вышел на пенсию, в 1972 г умер и похоронен в Киеве.





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