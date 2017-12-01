Вологодский "Теремок" отмечает 80-летие

В Вологду прибыли представители Союза театральных деятелей РФ, критики, артисты кукольных театров, режиссеры из Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Рязани, Екатеринбурга, Петрозаводска, чтобы поздравить театр кукол "Теремок" с днем рождения. Ему исполнилось 80 лет.



Праздничный капустник прошел в старейшем детском театре Северо-Запада. К юбилею "Теремок" открыл выставку картин местных художников "Театр кукол в лицах", а главными героями картин стали артисты коллектива и их любимые куклы. Также в Вологодском театре кукол состоялась научно-практическая конференция, посвященная образовательным проектам театра кукол, инновационным подходам и перспективным направлениям. Чтобы реализовать этот проект "Теремок" получил президентский грант.



История вологодских кукол идет с 1937 г, когда в газете "Красный Север" опубликовали заметку о том, что школьники скоро смогут сходить на кукольный спектакль "Гусенок". Куклы с того спектакля до сих пор сохранились в "Теремке" и представлены в его музее.



Театр часто побеждал во всевозможных конкурсах в России и за рубежом, а Вологда приобрела репутацию центра развития современного театрального искусства. Репертуар "Теремка" включал около 40 спектаклей, многие их которых в популярном жанре бэби-театра для малышей, спектакли для школьников, для семейного просмотра. В вечернем репертуаре есть спектакли для взрослых, а премьера первого из них, "Чертовой мельницы", состоялась в 1968 г.



В "Теремке" есть свой спектакль-рекордсмен - "Золотой цыпленок", который впервые показали в 1985 г. Он уже 700 раз был показан на сцене театра, побывал на гастролях во всех районах области. В новом сезоне зрителей ждет постановка "Приключения Пифа", комическая опера "Дон Жуан", детский спектакль "Про звезды, Землю и вредный мусор".