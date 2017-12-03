В ДК "Арктика" прошел вечер памяти поэта П. Явтысого

Мероприятие решили назвать "Семь кочевий к горизонту", именно так назвалась одна из его книг. В дом культуры пришли поклонники творчества поэта, которых оказалось так много, что зал еле вместил всех желающих. Вечер памяти стал частью цикла мероприятий празднования 85-летия со дня рождения поэта, который проходит на территории Ненецкого округа в течение всего 2017 г.



Многогранность поэтического таланта Явтысого организатор "Этнокультурный центр НАО" показал с помощью тематических кочевий. Зрители увидели 7 ключевых направлений жизни и творчества поэта: "Поэт, рожденный тундрой", "Семья", "Театр", "Спортсмен, педагог, тренер", "Художник", "Общественный деятель", "Земляки мои – моя опора". Поэт был личностью многогранной, и занимался спортом, драматургией, рисовал.



В кочевье "Семья" дочка Явтыского Л. Латышева поделилась своими воспоминаниями, представила фотоснимки из семейного альбома. В "Театре" показали видеофрагменты постановки с участием поэта, в "Художнике" - экскурсии по выставке работ поэта, как художника. На вечере звучали стихотворения, песни, были показаны хореографические и лирические зарисовки, фрагменты постановки в исполнении театра НАО "Илебц" и танец Народного ненецкого ансамбля "Хаяр".



В этом году в Ненецком округе запланированы сотни мероприятий, посвященных поэту, объединенные в проект "Зов морошковый земли". Виртуальные чтения, выставки, литературные встречи, вечера, конкурсы, конференции, тематические уроки проводятся в селах округа. Они призваны познакомить жителей с творчеством выдающегося человека, раскрыть его многогранный талант.

Именно с этим проектом регион принял участие в конкурсе "Самый читающий регион", войдя в топ-20 субъектов РФ, претендующих на звание "Литературного флагмана России".