В Апатитах открыли памятник А.Пушкину

Архангельская область >> Культура >> 10.12.2017

Монумент подарил городу земляк - телеведущий А. Малахов, который стал главной "звездой" церемонии открытия после А. Пушкина. Известный телеведущий вручил подарок лично, для чего прилетел на родину на радость местных жителей, которые воспользовались возможностью пообщаться с телезвездой, сфотографироваться, получить автограф. В результате желающих сделать снимок с Малаховым было больше, чем с А. Пушкиным.

А. Малахов и власти города надеются, что сквер на ул. Пушкина со временем станет точкой притяжения любителей поэзии. Здесь можно будет устраивать читки, проводить уроки литературы для школьников.

Подарок имеет 2,5 м высоты, изготовлен из меди, весит около 1 тонны. Его привезли в Апатиты в конце ноября, поэтому многие местные жители успели на него посмотреть и оценить.

Телеведущий презентовал городу скульптуру российского и советского скульптора З. Церетелли. Поэт на ней изображен сидящим на лавочке.

В первые дни, когда памятник появился, к нему выстаивались очереди, чтобы сфотографироваться, поскольку в Апатитах не так много достопримечательностей. Кроме того, все знали, что это подарок А. Малахова, что также послужило причиной паломничества. Возле достопримечательности сразу же появилась камера наблюдения, которую установили для того, чтобы ни у кого не появилось желание нанести ущерб великому поэту.

Глава города А. Гиляров поблагодарил телеведущего за дар и высказал пожелание, чтобы у памятника ежегодно проходили поэтические праздники, в том числе в день рождения поэта.

Малахов выразил благодарность "Фосагро" и А. Гурьеву за помощь в доставке памятника. Церемония продолжилась романсом и стихотворением А. Пушкина, после чего все пошли на поэтический вечер в школу № 10. Глава города и А. Малахов также присутствовали на вечере.





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