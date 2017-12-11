В Архангельске проходит кинофестиваль Arctic open
В его программу включены дискуссии и семинары по развитию кинематографа в регионе, обсуждения проблем малых коренных народов Арктики.
Кинематографисты арктических стран представляют свои работы на первом Международном кинофестивале. Идея его открытия состоит в объединении кинематографистов стран Арктического бассейна, знакомство зрителей с достижениями северных кинематографистов.
В конкурсной программе демонстрируются лучшие фильмы современного кинематографа Арктики, малых коренных народов Севера. Также в рамках фестиваля проходят творческие мастерские по вопросам культурного объединения государств Арктики с участием признанных деятелей зарубежного и российского кинематографа.
Деловой площадкой фестиваля стали Северный федеральный университет им. Ломоносова, а показы прошли 7 - 9 декабря сразу в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.
Изначально на фестиваль были заявлены 250 фильмов, но жюри пришлось отобрать из них лучшие и самые достойные. В результате была сформирована программа из 53 игровых, документальных, короткометражных фильмов. Их представляли сами авторы - конкурсанты из 5 стран "арктической восьмерки" - Норвегии, Швеции, США, Финляндии и России. Но помимо их, на фестиваль приехали представители солнечной Грузии, Китая и Великобритании.
Внеконкурсная программа фильмов состояла из режиссерских работ И. Угольникова и А.Ханта, оператора И. Багаев. В Ночь фестивального кино состоялась премьера блокбастера "Легенда о Коловрате" с П. Чернышовой и И. Антоненко.
Кинофестиваль организовали Поморский культурный фонд "Берегиня". Этот проект признан победителем конкурса грантов президента РФ В. Путина, и по результатам грантового конкурса в этом году проект I Международного кинофестиваля стран Арктики получил 2,6 млн руб.
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