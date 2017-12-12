Под Архангельском завершились съемки второй части фильма "Мы нужны"

Режиссер А. Карасов снял второй фильм полнометражного фильма "Мы нужны".



Его первая часть под названием "Кошкин дом" была снята в 2016 г в Архангельске. В ней снимались Д. Литовченко, А. Нахапетова, О. Алмазов, И. Чурикова, которые создали на экране волшебную историю.



Во второй части действия будут более печальные. Съемки проходили в Устьянском районе и в самой старой его школе поселка Орлово. В результате две совершенно разные по смыслу истории должны переплестись и стать единым целым с общей идеей того, что сирот быть не должно.



Во второй части фильма задействованы не менее известные актеры, чем в перовой – Е. Яковлева, Ю. Назаров, А. Гребенщикова, И. Кокорин, О. Хохлова, О. Сидорова.



А. Гребенщикова рассказала, что прочла рассказ С. Комаровой "Вторая сука в его жизни", который растрогал ее до слез. Позже с ним познакомился и режиссер А. Карасов, у которого и возникла идея экранизировать историю.



Сценарист А. Тюриков превратил историю в драматургическое произведение. Объявили кастинг на главного героя. Им стал М. Павлов, который работал и днем и ночью, несмотря на то, что ему всего 8 лет. Его одноклассников сыграли дети из Октябрьского и Орлово. Всем им пришлось несладко, и они 10 дней, которые уши на съемки, пахали наравне со взрослыми.



Теперь они знают, насколько труд артиста тяжелый, и что у него нет времени на "не хочу не буду", на усталость или на "болит голова". Многие жители Устьян теперь узнали, что съемки фильма – это необычно, очень хлопотно, тяжело, даже если на экране тебя покажут всего один раз на несколько секунд. Но увидеть себя на экране телевизора интересно и это компенсирует все неприятные моменты. Местные работники культуры даже пошутили, что во время премьеры соберут всех перед большим экраном, усадят на лавочки и раздадут семечки. Когда это случится? Не раньше чем через год – именно столько займет монтаж.