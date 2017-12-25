Краеведческий музей Архангельска отметил 180-летие масштабной выставкой

Архангельская область >> Культура >> 25.12.2017

Она открылась вчера и представила экспозицию, охватившую все сферы музейного пространства.

Местные жители и гости города могут увидеть уникальные экспонаты, часть которых еще ни разу не выставлялись. Д. Иванов, научный сотрудник музея, рассказал, что коллекция фарфора, золота, архангельские клады, посуда, серебро, шикарная коллекция, связанная с историей малых народов и национальных округов, которые входили в разное время в состав Архангельской губернии - все это стало достоянием общественности. Также здесь есть идолы, одежда шаманов, другие атрибуты.

Открылась выставка показом фильма, театральными зарисовками по мотивам истории музея. Выставке дали название "Код 180: время и вещи". Главная черта новой экспозиции – стилистическое, смысловое, жанровое разнообразие. Всего за одно посещение можно узнать много интересных фактов, увидеть кресло Ф. Романова из Антониево-Сийского монастыря, куда патриарха сослал Б. Годунов, тетрадь с записями М. Ломоносова, узнать, что таили старинные архангельские дома, увидеть украшения Бронзового века, найденные в 20-х годах прошлого века, проследить, как изменились архангелогородцы за пару последних веков.

Напомним, что старейший музей ведет историю с 1837 г, когда в конце 1836 г Николай Первый повелел открыть во всех губернских городах выставки для того, чтобы члены царской семьи, во время своих многочисленных путешествий по стране, могли знакомиться с историей регионов. Плоды этого постановления положили начало многим российским музеям, но не все дожили до сегодняшних дней.

Сейчас коллекция музея насчитывает 265 тыс. предметов, поэтому их все даже по случаю круглой даты не получилось бы продемонстрировать. В этот раз постарались представить редкие предметы, но разноплановые, чтобы охватить все направления музейной коллекции.





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