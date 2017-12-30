Книгу карельского писателя Д. Новикова переведут на английский язык
Грант, выданный жюри премии "Русский Букер" писателю Д. Новикову из Карелии за роман "Голомяное пламя", будет потрачен на финансирование выпуска английского издания книги.
"Голомяное пламя" в 2017 г попало в шорт-лист премии "Русский Букер". Теперь на деньги гранта произведение переведут на английский язык.
Д. Новиков рассказал, что перевод его книги на английский язык – это большое достижение, поскольку это многократно расширит аудиторию читателей и расскажет миру о Карелии, ее богатой истории, духе ее народа. По информации Министерства культуры Карелии, роман Новикова посвящен теме Карелии и Русского Севера. В книге рассказывается о жизни, судьбе северян во времена XVI в и по настоящее время. На этот труд у автора ушло 7 лет кропотливой работы. Произведение будет особенно интересно жителям Севера.
Д. Новиков родился в ноябре 1966 г в Петрозаводске, а печататься начал только в 2000 г. В настоящий момент он является председателем Союза писателей республики.
Напомним, что финалистом литературной премии стала А. Николаенко и ее роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Писательница получила денежный приз, а ее работу уже собираются экранизировать. Это неудивительно, поскольку детективный жанр популярен всегда и во всех странах, в том числе скандинавских.
Также в финале конкурса вместе с карельским писателем значатся мастодонты русского слова М. Гиголашвили и книга "Тайный год", В. Медведев и "Заххок", И. Малышев и "Номах. Искры большого пожара", А. Мелихов и "Свидание с Квазимодо". Каждый представитель шорт-листа получил 150 тыс. руб., которые может потратить по своему усмотрению. Кто-то их использует их для издания тиража своей книги, кто-то - для перевода на иностранные языки, кто-то - для закупки техники.
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