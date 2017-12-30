Книгу карельского писателя Д. Новикова переведут на английский язык

Республика Карелия >> Культура >> 30.12.2017

Грант, выданный жюри премии "Русский Букер" писателю Д. Новикову из Карелии за роман "Голомяное пламя", будет потрачен на финансирование выпуска английского издания книги.

"Голомяное пламя" в 2017 г попало в шорт-лист премии "Русский Букер". Теперь на деньги гранта произведение переведут на английский язык.

Д. Новиков рассказал, что перевод его книги на английский язык – это большое достижение, поскольку это многократно расширит аудиторию читателей и расскажет миру о Карелии, ее богатой истории, духе ее народа. По информации Министерства культуры Карелии, роман Новикова посвящен теме Карелии и Русского Севера. В книге рассказывается о жизни, судьбе северян во времена XVI в и по настоящее время. На этот труд у автора ушло 7 лет кропотливой работы. Произведение будет особенно интересно жителям Севера.

Д. Новиков родился в ноябре 1966 г в Петрозаводске, а печататься начал только в 2000 г. В настоящий момент он является председателем Союза писателей республики.

Напомним, что финалистом литературной премии стала А. Николаенко и ее роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства". Писательница получила денежный приз, а ее работу уже собираются экранизировать. Это неудивительно, поскольку детективный жанр популярен всегда и во всех странах, в том числе скандинавских.

Также в финале конкурса вместе с карельским писателем значатся мастодонты русского слова М. Гиголашвили и книга "Тайный год", В. Медведев и "Заххок", И. Малышев и "Номах. Искры большого пожара", А. Мелихов и "Свидание с Квазимодо". Каждый представитель шорт-листа получил 150 тыс. руб., которые может потратить по своему усмотрению. Кто-то их использует их для издания тиража своей книги, кто-то - для перевода на иностранные языки, кто-то - для закупки техники.





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