"Сила традиций" запускается в Коми

Республика Коми >> Культура >> 06.01.2018

В феврале на базе колледжа культуры им. Чисталева пройдет детско-юношеская познавательно-практическая конференция "Традиции народных промыслов и ремесел - связь поколений".

Организатор фестиваля - Коми ремесленная палата, начавшая реализацию проекта "Сила традиций" на деньги, полученные от второго Президентского гранта для возрождения, сохранения и развития народных ремесел и художественных промыслов в республике.

2018 г знаковый для ремесленной палаты, поскольку ей исполнится 10 лет. Победа в конкурсе грантов второй год подряд и реализация проекта "Сила традиций" послужит импульсом к развитию сферы художественных промыслов в Коми. Намечена реализация целостной системы мероприятий по популяризации традиционных народных промыслов. Главные усилия направят на привлечение детей и молодежи к творчеству. Первым важным мероприятием будет проведение конференции, а ее ключевой задачей - стимулирование интереса педагогов, учеников, мастеров к изучению и сохранению вековых народных традиций Коми. Коми – одна из немногих республик РФ, где развитию национальной культуры уделяется огромное значение, в том числе сохранению традиции народного творчества.

Напомним, что за 10 лет работы Коми ремесленной палаты проведено 4 научно-практические конференции, изданы сборники докладов, издан подарочный альбом "Народные художественные промыслы и ремесла РК", появился "Дом национальной и этнической моды", прошел первый республиканский фестиваль этнической и национальной моды "Северный Стиль" и 3 фестиваля ремесел народов Коми "Сила традиций", также прошли 3 конкурса "Шкатулка самоцветов" и первый республиканский - "Мастеровые коми", а на базе РЦДО открыта "Этношкола" по практическому и теоретическому изучению традиций народных промыслов.





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