Пряничная выставка в музее ИЗО Архангельска радует расписными пряниками и печеньем

Архангельская область >> Культура >> 09.01.2018

От сухарей без сахара и соли до пряника в цветной глазури – все это можно увидеть на пряничной выставке в музее ИЗО столицы Поморья. Здесь можно увидеть и узнать секреты козульщиц, побывать на мастер-классах по изготовлению обрядового ржаного печенья.

Е. Таратина, учитель гимназии №?3 Архангельска, рассказала, что несколько козулек на праздники всегда клали перед образами. Считалось, что они охраняют семью. Девушки на выданье пекли козули, чтобы выставить их в окна и продемонстрировать свое мастерство.

Древнеславянские лакомства пекли на Рождество на Терском берегу Белого моря, в Холмогорском и Прионежском уездах, и на свадьбах разгонной была не чарка водки, а козулька.

В этом году на пряничной выставке представили свои работы около 40 мастеров. 500 пряников - масштаб новогодней выставки. От их разнообразия разбегаются глаза, и выбрать, какой из них больше нравится, практически невозможно. Сюжеты пряников абсолютно разные, от церковных до танцующих. Например, танцующие фигурки в зимнем театре сделали козульщики Матонины. Тесто получилось пластичным, а пряничные танцоры выглядит естественно.

К мастер-классам особый интерес проявляют дети, в частности девочки. Они любят не только есть козули, любоваться ими, но и делать своими руками. Но одно дело делать пряники по рецепту из интернета, другое, видеть, как правильно обращаться с тестом, как расписывать козульки, чтобы они были аппетитные и съедобные.

На выставке у каждой козульщицы свой секрет. Л. Перфильева добавляет в тесто корицу, гвоздику, пережженный сахар и много яиц. Ее пряники получают рассыпчатые и никогда не черствеют. Потомственная мастерица утверждает, что и через два года они будут мягкие и вкусные.

Т. Загородская получила свой рецепт от старой соломбалки. Для ее пряника нужна гвоздика, кардамон, имбирь, корица, мускатный орех.





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