Новый телеканал "САМПО ТВ 360°" появился в Карелии

Республика Карелия >> Культура >> 11.01.2018

Сначала новый телеканал будет вещать только в Интернете на сайте информагентства "Республика Карелия", на популярных сайтах республики, а также в YouTube, Facebook и в "ВКонтакте".

Новый телеканал уже зарегистрирован Управлением Федеральной службы в сфере связи Карелии. Учредителем "САМПО ТВ 360°" стало информагентство "Республика Карелия".

Целью телеканала является развитие систем информатизации региона, его  связи, телекоммуникаций в соответствии с реализацией федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания.

Телеканал будет способствовать распространению цифрового вещания, повышению доступности информации о работе органов госвласти Карелии, обеспечению равенства освещения информации о разных политических партиях, созданию эффективной связи между госструктурами и населением.

Канал постараются сделать интересным для всех групп населения, но учтивая  цель его создания, скорее всего, на нем будет много политики, что в преддверии выборов президента страны приобретает особый смысл. Но слушать новости о том, что делают республиканские власти, будет интересно далеко не всем категориям населения.

Следующий шаг - запуск  телеканала в кабельной сети "Петронет". Далее канал будет подключен к системе мультиплекс на 21-й кнопке кабельных сетей. При настройке телевизора он будет идти сразу после 20 федеральных каналов (в том случае, если выиграет соответствующий конкурс). Напомним, что переход на цифровое ТВ в стране начался в 2009 г. Благодаря формату каналы мультиплекс распространяются в высоком качестве.

На телеканале ежедневно будут выходить новости, обзоры, студийные передачи по актуальным проблемам социального и экономического развития Карелии. К работе приступят известные региональные тележурналисты.





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