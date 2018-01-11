Новый телеканал "САМПО ТВ 360°" появился в Карелии

Сначала новый телеканал будет вещать только в Интернете на сайте информагентства "Республика Карелия", на популярных сайтах республики, а также в YouTube, Facebook и в "ВКонтакте".



Новый телеканал уже зарегистрирован Управлением Федеральной службы в сфере связи Карелии. Учредителем "САМПО ТВ 360°" стало информагентство "Республика Карелия".



Целью телеканала является развитие систем информатизации региона, его связи, телекоммуникаций в соответствии с реализацией федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания.



Телеканал будет способствовать распространению цифрового вещания, повышению доступности информации о работе органов госвласти Карелии, обеспечению равенства освещения информации о разных политических партиях, созданию эффективной связи между госструктурами и населением.



Канал постараются сделать интересным для всех групп населения, но учтивая цель его создания, скорее всего, на нем будет много политики, что в преддверии выборов президента страны приобретает особый смысл. Но слушать новости о том, что делают республиканские власти, будет интересно далеко не всем категориям населения.



Следующий шаг - запуск телеканала в кабельной сети "Петронет". Далее канал будет подключен к системе мультиплекс на 21-й кнопке кабельных сетей. При настройке телевизора он будет идти сразу после 20 федеральных каналов (в том случае, если выиграет соответствующий конкурс). Напомним, что переход на цифровое ТВ в стране начался в 2009 г. Благодаря формату каналы мультиплекс распространяются в высоком качестве.



На телеканале ежедневно будут выходить новости, обзоры, студийные передачи по актуальным проблемам социального и экономического развития Карелии. К работе приступят известные региональные тележурналисты.