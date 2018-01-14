В Череповце проходит выставка акварелей Валентины Толстовой

Вологодская область >> Культура >> 14.01.2018

В Выставочном зале Юбилейного до 10 февраля будет открыта выставка акварелей В. Толстовой, заслуженного работника культуры РФ и ее учеников. Экспозиция подготовлена к юбилею местной художницы. В. Толстова - мастер живописи и выдающийся педагог, что доказывает членство всех ее учеников в Союзе художников России.

В данном виде графики что-то новое выдумать сложно, но работы Толстовой не похожи ни на что. Мастер совмещает свое искусство и развитие юных талантов, проработав более 30 лет  в художественный школе. Она считает, что каждый ученик имеет уникальный стиль, хотя изначально, как и все ученики всех преподавателей, они пытались копировать  стиль учителя. При входе в Выставочный зал видна точность образов И. Зайцева, экспрессивная Л. Борисовой, узоры В. Вахрамеева.

И. Зайцев, Л. Борисова, В. Вахрамеев, Е. Логинова – вполне состоявшиеся художники и любимые ученики В. Толстовой. Они представили  на экспозиции свои свежие работы.

У В. Вахрамеева в работах присутствует новое художественное направление - песочная графика. Его полная противоположность - работ И. Зайцева, представителя церковной живописи. Сейчас он занимается росписью храма Рождества Христова в родном Череповце. Акварель для этого художника и отдых, и хобби.

И. Зайцев всегда стремился к изображению с нестандартных точек, поскольку в Череповце сохранилось не так много исторической среды. Интерес представляют уголки, которые сохранились или которые олицетворяют уходящее. Для художника отображать уходящее - центральная тема творчества.

Л. Борисова и И. Зайцев сейчас готовятся к международной выставке "Мастера акварели", которая пройдет в Санкт-Петербурге. Там свои работы представят лучшие акварелисты мира, и череповчане вошли в их число. 





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