2018 г объявили в Коми Годом культуры

Республика Коми >> Культура >> 15.01.2018

Объявить этот год Годом культуры в Коми предложили главе республики С. Гапликову работники отрасли. Они встретились в Усть-Куломской детской библиотеке накануне фестиваля современной коми песни "Василей".

Гапликов отметил, что культура сейчас имеет огромное значение. О ней часто забывают, и она, увы, не передается на генном уровне. Человек может стать культурным только если его приучать к культуре, воспитывать в соответствующей среде, следить за приемственностью поколений.

Недавно министром культуры Коми назначили С. Емельянова. Это было осознанное решение руководства республики, которое хотело видеть на этом посту молодого и энергичного министра, который не замыленным глазом сможет увидеть, где нужны изменения. Материальная поддержка отрасли увеличилась на 30%, и это должно принести плоды.

Финансирование сферы культуры составило 1,7 млрд руб. Помогают и крупные компании, и федеральное министерство. Например, со стороны федерации в 2017 г финансирование увеличилось в 3 раза, с 22 до 61,1 млн руб.

Отрасль культуры активно развивается в сельских районах. 30 учреждений отремонтировали, а в 41 оснастили материальную и техническую базу. В Чинъяворыке заканчивается возведение Дома культуры, на которое потратили 27 млн руб.

Все присутствующие на заседании представители учреждений культуры благодарили главу региона за оказанное внимание, особенно представители сельской местности, для которых учреждения культуры – единственное в поселениях место, которое дает возможность культурно развиваться.

С.Гапликов также рассказал о модели малокомплектной школы, которую построят в Дутово. Это будет школа, на которую не будут тратиться деньги из республиканского бюджета. Новый подход заключается в том, что школы будут строить, а потом их будут выкупать соответствующие ведомства. 





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