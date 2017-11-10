В НАО выбрали "Золотое перо Ненецкого автономного округа-2017"

В Нарьян-Маре состоялась церемония вручения наград победителям конкурса журналистского мастерства. В нем приняли участие 18 региональных СМИ, как отдельных журналистов, так и коллективов редакций. Комиссия оценила 35 материалов.



Лучшим проектом выбрали совместную работу телерадиокомпаний "Поморье" и Ненецкой ТРК информационно-аналитическую программу "События недели".



Категорию "Репортаж – король журналистики" выиграл материал корреспондента А. Торопова из газеты "Няръяна вындер" "Изнанка заполярного бутлегерства".



А. Выучейская, старший редактор "России 1 Нарьян-Мар" с репортажем "Матвеев – уникальный остров хрупкой арктической природы" была признана победителем номинации "К Году экологии в РФ".



Главред "Няръяна вындер" Г. Торцева получила в личную копилку наград "золотое перо" за материал "Его искали 20 лет, а помогла найти газета". Редактор самого возрастного в округе издания стала лауреатом категории "К Году добра в НАО".



В категории "Твои люди, округ. Старшее поколение" отмечен репортаж Н. Кочеговой "Памяти героического экипажа буксира "Комсомолец".



Два спецприза достались в категории "Успех года" группе, создавшей ролик "В Нарьян-Маре не тает лед" (за 7 месяцев он набрал 230 тыс. просмотров в Интернете, став самым популярным видео о Ненецком округе) и в категории "Прорыв года" – ИА "НАО24", которое в прошлом году увеличило аудиторию в 2,4 раза.



Поздравить журналистов с профессиональным праздником и получением наград пришел глава НАО А. Цыбульский, который отметил, что считает журналистов своими коллегами, так как органы власти и СМИ должны понимать свою ключевую миссию - повышение комфорта граждан.



Напомним, что конкурс "Золотое перо Ненецкого автономного округа" проводится в заполярном регионе 7-ой раз, и его цель - формирование и укрепление престижа СМИ.